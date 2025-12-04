NASA Uydusu Pasifik’teki Dev Tsunamiyi İlk Kez Bu Kadar Net Görüntüledi

Uydu ölçümleri, tsunami dalgalarının beklenenden daha karmaşık bir şekilde yayıldığını ortaya koydu. Normalde uzun dalga boyuna sahip büyük tsunamilerin "dağılmayan" yani bütünlüğünü koruyan dalgalar olduğu düşünülürken, SWOT verileri dalganın çeşitli küçük dalga kümelerine ayrıldığını gösterdi. Bu durum, mevcut tsunami modellerinde eksik bazı dinamikler olabileceğine işaret ediyor.

Araştırma ekibi, uydudan alınan verileri tsunami uyarı sistemlerinde kullanılan DART şamandıralarıyla karşılaştırarak depremin kaynak bölgesinin sanılandan daha geniş olduğunu belirledi. İncelemeye göre kırılma uzunluğu 300 kilometre değil, 400 kilometreye ulaşıyor. Bilim insanları, SWOT gibi yüksek çözünürlüklü uydu gözlemlerinin gelecekte tsunami tahminlerinde kritik rol oynayabileceğini vurguluyor.