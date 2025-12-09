Kara delik bir yıldızı yuttu: NASA'dan rekor patlama keşfi

Normalde saniyeler ya da birkaç dakika süren gama ışını patlamaları, bu olayda en az 7 saat boyunca devam etti. NASA'nın Fermi, Swift, Chandra ve James Webb Uzay Teleskobu gibi birçok uzay aracı, patlamayı farklı dalga boylarında eş zamanlı olarak gözlemledi.

Bilim insanları iki olasılık üzerinde duruyor: Ya birkaç bin Güneş kütlesine sahip orta büyüklükte bir kara delik bir yıldızı parçaladı ya da daha küçük bir kara delik, yoldaş yıldızıyla birleşerek onu tamamen yuttu. Patlamanın yaklaşık 8 milyar yıl önce, Güneş Sistemi henüz oluşmamışken meydana geldiği belirlendi.

Uzmanlara göre bu olay, gama ışını patlamalarının nasıl oluştuğuna dair mevcut teorileri yeniden şekillendirebilir.

Kaynak: NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi – Francis Reddy, 8 Aralık 2025