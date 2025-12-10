2025 antarktika ozon tabakası delikleri şaşırtıcı derecede küçüktü

2025'te ozon deliği, 7 Eylül–13 Ekim tarihleri arasında ortalama 7,23 milyon mil² (18,71 milyon km²) alanı kapladı ve son on yıldaki tipik zamanlamaya göre neredeyse üç hafta daha erken parçalanmaya başladı. Tek günlük en büyük ölçüm ise 9 Eylül'de 8,83 milyon mil² (22,86 milyon km²) olarak kaydedildi; bu, 2006 yılında ölçülen en büyük delikten yaklaşık %30 daha küçüktü.

Bilim insanları, Montreal Protokolü'nün ozon tabakasını korumadaki etkisinin açık olduğunu vurguluyor. Stratosferdeki ozon düşüşü, ultraviyole (UV) ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını artırıyor ve sağlık ile çevre risklerini yükseltiyor. 2025'te ozon tabakası, 6 Ekim'de 147 Dobson Birimi ile minimum seviyeye indi; 2006'da bu değer 92 Dobson Birimi olarak ölçülmüştü.

Araştırmacılar, eski malzemelerde ve atıklarda kalan ozon tahrip edici maddeler tamamen azaldığında, Antarktika'daki ozon deliğinin 2060'lı yılların sonuna kadar tamamen toparlanmasının beklendiğini belirtiyor. Ayrıca, hava koşulları ve kutup girdabı gibi doğal faktörlerin de yıl bazında ozon deliğinin boyutunu etkilediği ifade ediliyor.