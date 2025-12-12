Antarktika’da şok! Dev buzulun altında yüzlerce deprem ortaya çıktı

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacı Thanh-Son Pham'ın Geophysical Research Letters için hazırladığı çalışmada, Antarktika'daki yerel sismik istasyonlar kullanılarak 360'tan fazla deprem tespit edildi. Bu olayların büyük kısmı Thwaites ve Pine Island buzullarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaştı. Thwaites çevresinde kaydedilen 245 deprem, büyük olasılıkla dev buzdağlarının devrilmesiyle ilişkili.

Grönland buzullarında görülen mevsimsel deprem artışından farklı olarak, Thwaites'teki yoğun sismik aktivitenin 2018–2020 arasında buzulun denize doğru hızlanan akışından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu hızlanmanın okyanus koşullarındaki değişimlerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Bulgular, bu dev buzulun gelecekteki deniz seviyesi yükselişine katkısını daha iyi tahmin edebilmek için kritik öneme sahip. Thwaites'in tamamen çökmesi hâlinde deniz seviyelerinin 3 metreye kadar yükselebileceği öngörülüyor.