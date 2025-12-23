Mars’tan gelen sesler her şeyi değiştirebilir: Kıvılcımlar kaydedildi!

Araştırmaya göre bu olaylar, milyarlarca mikroskobik toz tanesinin birbirine sürtünerek elektrik yükü kazanmasıyla başlıyor. Yük biriktiğinde, birkaç santimetrelik kısa elektrik arkları oluşuyor ve bu da küçük şok dalgaları yaratıyor. Dünya'da benzer yüklenmeler görülse de, gerçek elektrik boşalmaları nadir. Ancak Mars'ın büyük ölçüde karbondioksitten oluşan ince atmosferi, kıvılcım oluşumu için gereken eşiği düşürüyor.

Bu keşif, Mars atmosferinin kimyası hakkındaki bilgileri de kökten değiştiriyor. Elektrik boşalmalarının, son derece oksitleyici bileşiklerin oluşumunu hızlandırarak organik molekülleri ve bazı gazları parçaladığı düşünülüyor. Bu süreç, Mars'ta metanın neden beklenenden hızlı kaybolduğunu da açıklayabilir.

Araştırmacılar, bu elektrik yüklerinin Mars iklimi, toz taşınımı ve gelecekteki insanlı görevler için risk oluşturabileceğini belirtiyor. Çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.