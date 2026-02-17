Derin deniz balıklarında üçüncü bir görüş hücresi bulundu!

Science Advances dergisinde yayımlanan ve Queensland Üniversitesi'nden Dr. Fabio Cortesi liderliğinde yürütülen çalışma, okyanusun 50 ila 200 metre derinliğinde, "alacakaranlık kuşağı" olarak bilinen bölgede yaşayan balıkları inceledi. Bu bölge, güneş ışığının neredeyse yok denecek kadar az olduğu ve canlıların hayatta kalmak için kendi ışıklarını (biyolüminesans) kullandığı büyüleyici bir ekosistem.

EZBER BOZAN HİBRİT YAPI

Yüzyılı aşkın süredir omurgalıların sadece iki tip görme hücresine sahip olduğu biliniyordu: Aydınlıkta renkli görmeyi sağlayan koniler ve karanlıkta hassasiyeti artıran çubuklar. Ancak yeni keşfedilen hücre, bu ikisinin adeta bir birleşimi niteliğinde.

ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN NOKTALARI:

Hibrit Yapı: Yeni hücre, konilerin moleküler genetik yapısını taşırken çubuk hücrelerinin şekline sahip.

Yeni hücre, konilerin moleküler genetik yapısını taşırken çubuk hücrelerinin şekline sahip. Maksimum Görüş Kapasitesi: Bu özel yapı, balığın hem yüzeyden gelen çok zayıf gün ışığını hem de avcıların çıkardığı ani ışık parlamalarını aynı anda fark etmesini sağlıyor.

Bu özel yapı, balığın hem yüzeyden gelen çok zayıf gün ışığını hem de avcıların çıkardığı ani ışık parlamalarını aynı anda fark etmesini sağlıyor. Adaptasyon Gücü: Zifiri karanlık ile alacakaranlık arasındaki dengeyi kuran bu sistem, derin denizin zorlu koşullarında benzersiz bir avantaj sunuyor.

Bu keşif, doğanın zorlu koşullara karşı geliştirdiği mühendislik harikalarını bir kez daha gözler önüne seriyor.