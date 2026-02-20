Google yeni Gemini modelini tanıttı!

Gemini 3.1 Pro, performans testlerinde (benchmark) gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yapay zeka modelleri için en zorlayıcı testlerden biri kabul edilen ARC-AGI-2 benchmark'ında, bir önceki neslin %31,1'lik skorunu ikiye katlayarak %77,1 gibi etkileyici bir başarı oranına ulaştı. Bu sıçrama, modelin sadece veri işlemekle kalmayıp, insanlar için basit ancak makineler için son derece zor olan mantık yürütme süreçlerinde devrim niteliğinde bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Yeni model, Google'ın en gelişmiş "Deep Think" modunun çekirdek zekasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar için önizleme sürümüyle sunulan Gemini 3.1 Pro; karmaşık veri sentezi, ileri düzey kodlama ve görsel analiz yetenekleriyle rakiplerine karşı ciddi bir üstünlük kuruyor. Google'ın bu hamlesi, yapay zekanın sadece bir yardımcı değil, stratejik bir karar destek mekanizması haline geldiğinin en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.