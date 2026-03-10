Kara deliklerin kalbinde saklı asal sayılar!

Araştırmanın temelinde, 160 yılı aşkın süredir çözülemeyen ünlü Riemann Hipotezi yatıyor. Bu hipotez, asal sayıların sayı doğrusu üzerindeki gizemli dizilimini anlamamızı sağlayan bir anahtar olarak görülüyor. Fizikçiler, bir kara deliğin olay ufku yakınındaki atom altı parçacıkların enerji seviyelerini incelediklerinde, bu seviyelerin Riemann zeta fonksiyonunun "sıfır noktalarıyla" (asal sayıların yerini belirleyen matematiksel değerler) birebir örtüştüğünü fark ettiler.

Bu bulgu, kara deliklerin sadece maddeyi yutan devasa kütleler değil, aynı zamanda evrenin temel matematiksel kodlarını barındıran devasa "hesaplama makineleri" olabileceğini gösteriyor. Eğer bu teori kanıtlanırsa, evrenin dokusunun sanıldığı gibi sadece fizik yasalarıyla değil, saf matematiksel kalıplarla örüldüğü ortaya çıkacak.

Uzmanlar, bu bağlantının hem kuantum kütleçekimi teorisini çözmemize hem de asal sayıların sırrını deşifre etmemize yardımcı olabileceğini belirtiyor. Kısacası, evrenin en karanlık noktaları, matematiğin en parlak bilmecelerine ev sahipliği yapıyor olabilir.