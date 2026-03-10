Kozmik sessizliğin nedeni "uzay havası" olabilir: Uzaylı sinyalleri gizleniyor mu?

SETI (Dünya Dışı Zeka Araştırması) 60 yılı aşkın süredir evreni tarasa da henüz bir teknolojik iz bulamadı. The Astrophysical Journal'da yayımlanan çalışma, bu sessizliğin sinyal yokluğundan değil, yıldızların püskürttüğü koronal kütle atımları ve plazma rüzgarlarından kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Bu tür elektromanyetik bozulmalar, uzaylıların gönderebileceği hassas ve dar bantlı radyo sinyallerini "yayarak" güçlerini azaltıyor. "Kırınım saçılması" adı verilen bu doğa olayı, net bir sinyali tıpkı sisli bir havada dağılan ışık gibi geniş bir frekans aralığına yayıyor ve onu radyo teleskopları için görünmez kılıyor.

SETI Enstitüsü'nden Vishal Gajjar ve ekibi, özellikle yoğun aktiviteye sahip kırmızı cüce yıldızların etrafındaki sinyallerin tanınmaz hale gelebileceğini tespit etti. Araştırmacılar, bu bulgular ışığında SETI arama parametrelerinin güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. Gelecekteki çalışmalar, sadece net sinyalleri değil, uzay havası tarafından bozulmuş olabilecek frekansları da hesaba katacak. Bu yeni yaklaşım, evrendeki derin sessizliğin gizemini çözebilir ve insanlığın başka bir medeniyetle ilk temasını mümkün kılabilir.