Bilim insanlarından depresyon için yeni umut! Erken teşhisin anahtarı bulunmuş olabilir

Yeni bir araştırma, majör depresyonun erken teşhisi ve tedavisi için yeni bir yöntem geliştirilmesine yardımcı olabilecek önemli bulgular ortaya koydu. Queensland Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, depresyon tanısı konmuş gençlerde beynin ve kan hücrelerinin enerji üretiminde rol oynayan ATP (adenozin trifosfat) adlı molekülü inceledi.

Araştırmada, depresyonu olan kişilerde hücrelerin dinlenme halinde daha fazla enerji ürettiği, ancak stres durumunda enerji üretimini artırmakta zorlandığı tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu durum, depresyonun erken aşamalarında hücrelerin aşırı çalıştığını ve bunun zamanla düşük enerji, motivasyon kaybı ve zihinsel yavaşlama gibi belirtilere katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte daha erken teşhis ve daha hedefe yönelik tedaviler geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.