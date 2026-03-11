Yüzeyden görünmüyor ama devasa: Okyanus altındaki gizli şelale

Dünyanın en büyük şelalesi aslında karada değil, İzlanda ile Grönland arasında okyanusun derinliklerinde bulunuyor. "Denmark Strait Cataract" adı verilen bu dev su akışı, yaklaşık 3.500 metre derinliğe düşerek karadaki en yüksek şelale olan Angel Şelalesi'nden bile üç kat daha büyük kabul ediliyor.

Bu şelale, soğuk ve yoğun Arktik sularının Atlantik Okyanusu'na doğru akarken deniz tabanındaki bir sırt üzerinden aşağı doğru akmasıyla oluşuyor. Bilim insanlarına göre bu dev su hareketi, küresel okyanus dolaşımının ve Dünya'nın iklim sisteminin önemli bir parçası. Yüzeyden görünmese de saniyede milyonlarca metreküp suyun hareket ettiği bu akış, okyanusların ısı ve besin taşınmasında büyük rol oynuyor.