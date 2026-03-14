Laboratuvarda şans eseri başlayan serüven: Kimyanın yeni "altın anahtarı" bulundu

Normal şartlarda sülfür-sülfür bağlarının kopup yeniden düzenlenmesi için yüksek ısı, ışık veya özel katalizörler gerekir. Ancak yeni keşfedilen bu reaksiyon, oda sıcaklığında ve hiçbir dış müdahale olmaksızın, sadece belirli çözücüler içinde kendiliğinden gerçekleşiyor. Üç sülfür atomundan oluşan zincirler (trisülfitler), saniyeler içinde uçlarındaki moleküler grupları birbirleriyle takas ederek yeni yapılar oluşturabiliyor.

Bu keşfin pratik uygulamaları şimdiden etkileyici sonuçlar verdi. Araştırmacılar, bu yöntemi kullanarak hem kanser önleyici ilaçların yapısını seçici bir şekilde değiştirmeyi hem de geri dönüştürülebilir yeni nesil plastikler üretmeyi başardılar. Bu plastikler, kullanım ömürleri dolduğunda kimyasal bağları kolayca çözülerek ham maddelerine ayrıştırılabiliyor.

Doğa Kimyası (Nature Chemistry) dergisinde yayımlanan bu buluş; ilaç sanayinden malzeme bilimine kadar pek çok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip. Uzmanlar, "buzdağının sadece görünen kısmını" keşfettiklerini belirterek, bu hızlı ve geri dönüşümlü reaksiyonun gelecekte hayal bile edilemeyen yeni teknolojilere kapı açacağını öngörüyor.