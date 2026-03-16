Bilim insanları 17 kat daha dayanıklı beton geliştirdi

Araştırmacılar, geleneksel betondan 17 kat daha dayanıklı yeni bir çimento kompoziti geliştirdi. Princeton Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, bu malzemenin çatlaklara karşı çok daha dirençli olduğu ve kırılmayı tamamen engellemese de çatlakların ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattığı belirlendi.

Bilim insanları, bu yeni malzemeyi geliştirirken deniz kabuklarının iç kısmındaki "sedef" (nacre) yapısından ilham aldı. Çimento katmanları ile esnek bir polimerin dönüşümlü olarak yerleştirilmesi sayesinde çatlaklar düz ilerlemek yerine yön değiştirerek enerji kaybediyor.

Laboratuvar testlerinde yeni malzemenin 17 kat daha yüksek kırılma dayanımına ve 19 kat daha fazla esnekliğe sahip olduğu görüldü. Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte daha dayanıklı ve güvenli binalar, köprüler ve altyapı projeleri geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.