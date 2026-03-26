Ay planında tarihi revizyon: NASA kalıcı üs için düğmeye bastı!

NASA, derin uzay stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti. Artemis programındaki güncellemeyle ilk insanlı Ay inişi Artemis III'ten Artemis IV'e ertelenirken, ajansın yeni lideri Jared Isaacman çok daha büyük bir hedef açıkladı.

Yeni plana göre NASA, 2028 yılında iki insanlı Ay inişi gerçekleştirmeyi ve 2030'lu yılların başında Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Ay yörüngesinde ara istasyon olarak planlanan Lunar Gateway projesi de geri plana alındı.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık bütçeyle şekillenen projede, 2028-2030 arasında 24 fırlatma yapılması, ardından robotik araçlar, enerji sistemleri ve yaşam modüllerinin Ay yüzeyine taşınması planlanıyor. Enerji için güneş panelleri ve nükleer sistemler, iletişim için ise Ay çevresinde uydu ağı kurulması hedefleniyor.

Ancak tedarik zinciri sorunları, teknolojik hazırlık süreci ve yüksek maliyet, planın önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. Özellikle SpaceX ve Blue Origin'in sistemlerinin takvime yetişip yetişmeyeceği merak konusu.