Akıllı telefonlar kamera ve fotoğraf makinesinin pabucunu dama attı

Haberlere giden gazeteciler, yüksek megapiksel, yapay zeka destekli görüntü işleme gibi çoklu lensler gelişmiş kamera teknolojilerindeki akıllı telefonlarına sahip olunca, ağır kamera ve fotoğraf makinelerini kullanmayı bıraktı. Cepte taşınması, anında haber, görüntü, fotoğraf paylaşım ve üstün yazılım özellikleri basın mensuplarının işini kolaylaştırdı.