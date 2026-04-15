Teknokulis Haberler Akıllı telefonlar kamera ve fotoğraf makinesinin pabucunu dama attı

Akıllı telefonlar kamera ve fotoğraf makinesinin pabucunu dama attı

Akıllı telefonların sunduğu kamera özellikleri, basın mensuplarının profesyonel kamera ve fotoğraf makinelerini kullanmalarını ortadan kaldırdı.

AKILLI TELEFONLAR KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNESİNİN PABUCUNU DAMA ATTI
Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:35

İHA

Haberlere giden gazeteciler, yüksek megapiksel, yapay zeka destekli görüntü işleme gibi çoklu lensler gelişmiş kamera teknolojilerindeki akıllı telefonlarına sahip olunca, ağır kamera ve fotoğraf makinelerini kullanmayı bıraktı. Cepte taşınması, anında haber, görüntü, fotoğraf paylaşım ve üstün yazılım özellikleri basın mensuplarının işini kolaylaştırdı.