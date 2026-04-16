Dev karadelik galaksisinden önce doğmuş olabilir!

QSO1 adı verilen ve Büyük Patlama'dan sadece 700 milyon yıl sonrasına tarihlenen bu süper kütleli karadelik, alışılagelmişin dışında bir ortamda bulundu. Normal şartlarda karadeliklerin, ölen yıldızların kalıntılarından oluştuğu ve zamanla çevrelerindeki gazı yutarak büyüdüğü düşünülür. Ancak QSO1'in çevresindeki gazın kimyasal yapısı incelendiğinde, güneşimizdeki oksijen oranının %1'inden bile daha az olduğu görüldü.

Bu "bozulmamış" ortam, karadeliğin çevresinde henüz ciddi bir yıldız oluşumu gerçekleşmediğini kanıtlıyor. Bu durum, karadeliklerin küçük birer "tohum" olarak başlayıp zamanla büyümesi yerine, devasa gaz bulutlarının doğrudan çökmesiyle oluşan "ağır tohum" (heavy seed) senaryosunu destekliyor.

Araştırmayı yöneten Roberto Maiolino'ya göre bu bulgu, karadeliklerin ev sahibi galaksiler içinde büyümek yerine, galaksilerin bu devasa nesnelerin etrafında şekillendiğini gösteriyor olabilir. Bu keşif, evrendeki en gizemli nesnelerin kökenine dair anlayışımızda yeni bir çığır açmaya aday.