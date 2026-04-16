Gürültülü okyanus taramaları balinaların iletişimini tehdit ediyor!

Araştırmacılar, 2013 yılındaki bir sismik tarama sırasında okyanus tabanına yerleştirilen cihazlardan gelen 63 günlük veriyi inceledi. Sonuçlar endişe verici:

Sismik atışlar sırasında balina ses algılamaları ortalama %70 oranında düştü.

Gürültü maskeleme etkisi hesaba katıldığında bile çağrılardaki net azalma %45 ile %70 arasında kaldı.

Balinalar, gürültü başladıktan sadece 1-2 gün sonra sessizleşti; tarama durduğunda ise çağrılar tekrar arttı.

Neden Önemli?

Balinalar; beslenme, çiftleşme ve yön bulma gibi hayati faaliyetler için tamamen ses dalgalarına güvenirler. Sismik patlamalar, balinaların kullandığı 20-Hz frekans bandıyla çakıştığı için iletişimi imkansız hale getiriyor. Uzmanlar, balinaların bölgeyi terk etmek zorunda kalarak enerji kaybettiklerini veya sosyal bağlarının koptuğunu belirtiyor.

Okyanuslardaki endüstriyel gürültü kirliliği, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlılar için yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Araştırmacılar, hassas bölgelerde sismik taramaların kısıtlanması ve daha sessiz teknolojilerin kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor.