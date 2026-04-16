Mars meteoritlerinde tükenmez kalem izi bulundu!

Bask Ülkesi Üniversitesi'nden araştırmacıların Applied Geochemistry dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nden gelen Mars meteoriti örneklerinde kalem mürekkebi, yazıcı mürekkebi ve polyester fiberler tespit edildi. Ancak korkulanın aksine, bu durum Mars'ta bir kırtasiye dükkanı olduğu anlamına gelmiyor; bu maddelerin tamamen laboratuvardaki hazırlık süreçlerinde taşlara bulaştığı anlaşıldı.

Temizlik Protokolleri Sorgulanıyor

Göktaşları Dünya atmosferine girerken yüksek ısı nedeniyle dış yüzeylerinde bir kabuk oluşturur. Bilim insanları orijinal mineral yapısını incelemek için bu kabuğu elmas testerelerle keser, solventlerle temizler veya ultrasonik banyodan geçirir. Araştırma ekibi, bu çeşitliliğin standart bir temizlik protokolü eksikliğine işaret ettiğini ve ilginç kimyasal keşiflerin hangisinin "gerçek" hangisinin "kirlilik" olduğunu belirlemeyi zorlaştırdığını vurguluyor.

Güven Sarsılmamalı

Araştırmacılar, modern analiz yöntemlerinin bu kirleticileri ayırt edebildiğini, dolayısıyla geçmişteki Mars çalışmalarının geçerliliğini yitirmediğini belirtti. Yine de, NASA'nın Perseverance aracıyla gelecek yeni örnekler öncesinde daha titiz ve birleşik bir temizlik yaklaşımının benimsenmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.