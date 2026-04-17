Saç telinden 2000 kat daha ince! Geleceğin teknolojisi Polonya’dan geldi

Deneyin merkezinde, molibden ve selenyum atomlarından oluşan molibden diselenit (MoSe2) maddesi yer alıyor. Bu malzeme, ışığı bükme ve yavaşlatma yeteneği (kırılma indisi) sayesinde ışığı hapsetmek için mükemmel bir ortam sunuyor. Araştırmacılar, "moleküler ışın epitaksisi" adı verilen hassas bir yöntemle bu malzemeyi atom atom işleyerek mikroskobik şeritler oluşturdu.

Işık Temelli Bilgisayarlara Doğru

Işığı bu kadar küçük ölçeklerde kontrol edebilmek, geleceğin optik bilgisayarlarının kapısını aralıyor. Elektrik yerine fotonlarla (ışıkla) çalışan bu sistemler, mevcut teknolojiden çok daha hızlı ve enerji verimli olma potansiyeline sahip.

Fizikte Bir Dönüm Noktası

Çalışmada, ışık dalgalarının çevreye yayılmadan malzeme içinde hapsolmasını sağlayan "süreklilikteki bağlı durum" (BIC) olgusu kullanıldı. ACS Nano dergisinde yayımlanan bu buluş; lazer teknolojileri, optik devreler ve ultra kompakt elektronik cihazların geliştirilmesinde kritik bir rol oynayacak. Bilim insanları, bu yöntemin diğer süper ince malzemelere de uygulanabileceğini ve gelecekteki cihazların hem daha küçük hem de çok daha hızlı olacağını öngörüyor.