Colorado Nehri’nin 5 milyon yıllık gizemi çözüldü: Büyük Kanyon’un doğuşu

UCLA ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yürütülen araştırmaya göre, Colorado Nehri 11 milyon yıl önce mevcuttu ancak Büyük Kanyon'dan ilk çıkışını ancak 5,6 milyon yıl önce gerçekleştirebildi. Aradaki zaman diliminde nehrin, bugünkü Navajo Ulusu topraklarında yer alan antik Bidahochi Gölü'nde toplandığı anlaşıldı.

Keşif, kumtaşı örneklerindeki mikroskobik zirkon kristallerinin analiziyle yapıldı. "Zaman kasaları" olarak adlandırılan bu kristallerin jeokimyasal imzalarını takip eden jeologlar, nehrin gölü doldurduğunu ve ardından "göl taşması" (spillover) yoluyla Büyük Kanyon'u aşarak Kaliforniya Körfezi'ne ulaştığını belirledi.

Araştırmanın başyazarı John He, bu anı "modern Colorado Nehri'nin doğuşu" olarak nitelendiriyor. Bu taşma ve birleşme süreci, nehrin kıtasal ölçekli bir su yoluna dönüşmesini sağlayarak tüm bölgenin ekosistemini ve coğrafyasını kalıcı olarak değiştirdi.