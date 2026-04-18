İzlanda’da bir devrin sonu: Sivrisinekler ilk kez görüldü!

Science dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, araştırmacılar Amanda M. Koltz ve Lauren Culler, bu durumun ısınan Kuzey Kutbu ve artan insan faaliyetiyle ilişkili ekolojik bir kırılma noktası olduğunu belirtiyor. Sivrisineklerin gelişi sadece insanlar için bir rahatsızlık kaynağı değil; aynı zamanda yerel yaban hayatı için de ciddi bir tehdit. Özellikle ren geyiklerinin, bu sürülerden kaçmak için daha fazla enerji harcayıp daha az besleneceği, bunun da üreme oranlarını düşürebileceği öngörülüyor.

İZLEME SİSTEMİ ÇAĞRISI

Makalede, Kuzey Kutbu'ndaki eklembacaklıları takip edecek koordinatlı bir sistemin eksikliğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları, bölge ülkelerinin gerçek zamanlı veri paylaşacağı pan-Artik bir izleme sistemi kurulmasını öneriyor. Bu sistemin temel taşının ise nesillerdir bu değişimleri gözlemleyen yerli halkın bilgisi olması gerektiği vurgulanıyor.

Araştırmacılar, "Bir sonraki sürprizin gelip gelmeyeceği değil, fırsat penceresi kapanmadan bunun tespit edilip edilemeyeceği asıl meseledir," diyerek acil eylem çağrısında bulunuyor.