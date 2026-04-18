Mezarlık değil arı şehri! Toprağın altından milyonlarca "zombi" çıktı

Andrena regularis (madenci arısı) türüne ait bu devasa koloni, alışılmış bal arılarının aksine kovanlarda değil, toprağın altına kazdıkları bireysel yuvalarda yaşıyor. İlk kez 1935'te varlıkları kaydedilen bu "yalnız" arıların gerçek nüfusu, bir laboratuvar teknisyeninin tesadüfen bulduğu otopark sayesinde anlaşıldı. 2023 yılında yapılan saha çalışmaları, toprağın her metrekaresinde yaklaşık 853 arının yuva yaptığını ortaya koydu.

Neden Mezarlık?

Uzmanlara göre mezarlıklar, bu arılar için adeta bir cennet. Toprağın nadiren sürülmesi, ilaçlama yapılmaması ve insan trafiğinin azlığı, milyonlarca arının sessizce çoğalmasına olanak sağlıyor. Elma ve yaban mersini çiçeklerinin tozlaşmasında kritik rol oynayan bu canlılar, New York tarımı için paha biçilemez bir değere sahip.

Araştırmacılar, bu tür "gizli" dev kolonilerin korunması gerektiği konusunda uyarıyor: Bir asfalt dökümü, tek bir hamlede 5,5 milyonluk bir yaşamı yok edebilir. Cornell ekibi, şimdi bu yer altı kahramanlarını korumak için küresel bir vatandaş bilimi projesi başlattı.