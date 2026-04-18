Papağanlar sadece taklit etmiyor: İnsanlar gibi isim kullanıyorlar

Biyoloji profesörü Lauryn Benedict ve meslektaşı Christine Dahlin liderliğindeki ekip, ManyParrots projesi kapsamında 880'den fazla evcil papağanın ses kayıtlarını ve sahiplerinin gözlemlerini analiz etti. Araştırma, bu kuşların sadece sesleri tekrar etmediğini, aynı zamanda isimleri belirli kişilere veya hayvanlara atfederek sosyal ilişkilerini organize ettiklerini gösteriyor.

ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN BULGULARI

Bireysel Tanımlama: İncelenen papağanların yaklaşık yarısının isim kullandığı görüldü. Özellikle 88 farklı vakada, kuşların isimleri sadece "insan" gibi genel bir kategori için değil, doğrudan belirli bir bireyi çağırmak veya tanımlamak için kullandığı kanıtlandı.

Farklı Kullanım Biçimleri: Papağanların isim kullanım alışkanlıkları insanlardan biraz farklılık gösteriyor. Örneğin, bazı papağanların ilgi çekmek amacıyla kendi isimlerini haykırdıkları gözlemlendi.

Gelişmiş Bilişsel Yetenek: Dahlin'e göre bulgular, papağanların o an ortamda bulunmayan biri hakkında konuşabilecek kadar karmaşık bir bilişsel kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.

Bu çalışma, hayvanlar alemindeki iletişim biçimlerinin sandığımızdan çok daha derin olduğunu kanıtlarken; türler arasındaki isim kullanım farklılıklarının nedenlerine dair yeni tartışmaların kapısını aralıyor.

Kaynak: Name use by companion parrots, PLOS One (2026). DOI: 10.1371/journal.pone.0346830. (University of Pittsburgh & University of Northern Colorado verileriyle).