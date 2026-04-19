Antarktika’daki “Kan Şelalesi”nin sırrı çözüldü: Bilim insanları gerçek nedeni açıkladı

Taylor Buzulu'nda yer alan ve ilk kez 1911'de keşfedilen bu doğa olayı, buzun içinden akan kırmızı su nedeniyle uzun yıllar bilim insanlarını şaşırttı. Yapılan son çalışmada, bu akıntının aslında buzun altında milyonlarca yıldır hapsolmuş tuzlu suyun (brin) basınçla yüzeye çıkmasından kaynaklandığı belirlendi.

Araştırmaya göre, buzul hareket ettikçe yer altındaki kanallarda basınç artıyor. Bu basınç belirli bir seviyeye ulaştığında ise mineral açısından zengin tuzlu su çatlaklardan dışarı fışkırıyor. Yüzeye çıkan bu su, havayla temas ettiğinde içindeki demir oksitlenerek kırmızı renge dönüşüyor.

Bilim insanları, bu keşfin sadece görsel olarak etkileyici bu doğa olayını açıklamakla kalmadığını, aynı zamanda buzulların altındaki dinamik süreçlere ve Antarktika'daki yaşam koşullarına da ışık tuttuğunu belirtiyor.