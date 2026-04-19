Dev asteroid Dünya’ya yaklaşıyor: Çıplak gözle görülebilecek

Yaklaşık 340 metre çapındaki asteroid, bu büyüklükte bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşmasının son derece nadir olması nedeniyle bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Uzmanlar, bu tür yakın geçişlerin binlerce yılda bir gerçekleştiğini belirtiyor.

En dikkat çekici detay ise Apophis'in teleskop olmadan, özellikle Doğu Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek olması. Araştırmacılar, bu fırsatı asteroidin yapısını ve Dünya'nın çekim etkisini incelemek için değerlendirecek.

NASA, geçmişte çarpma riski taşıdığı düşünülen Apophis'in önümüzdeki en az 100 yıl boyunca Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını da vurguladı.