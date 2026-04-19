Yapay zekadan devrim: Paslanmayan ve %30 daha güçlü çelik geliştirildi

Araştırmacılar, bu kez mevcut metalleri uyarlamak yerine, 3D yazıcılar için sıfırdan tasarlanmış bir malzeme geliştirdi. Yapay zeka modeli, atom düzeyinde analiz yaparak en uygun element kombinasyonlarını belirledi ve ortaya yüksek performanslı bir çelik çıkardı.

Testlerde yeni malzemenin hem dayanıklılık hem de esneklik açısından önemli avantajlar sunduğu görüldü. Ayrıca korozyona karşı yüksek direnç göstermesi, özellikle havacılık ve denizcilik gibi zorlu koşullarda kullanım potansiyelini artırıyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin 3D baskı teknolojilerinde kullanılan malzemelerde önemli bir dönüm noktası olabileceğini ve üretim süreçlerini kökten değiştirebileceğini belirtiyor.