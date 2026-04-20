“Ceset çiçeği” şaşkınlık yarattı! Kokusu duyanları kaçırıyor

Bilim insanlarına göre, "ceset çiçeği" olarak bilinen Amorphophallus titanum türü, yaydığı yoğun kokuyla dikkat çekiyor. Çürümüş et kokusuna benzeyen bu keskin koku, aslında bitkinin tozlaşmasını sağlamak için sinekleri kendine çekmesine yardımcı oluyor.

Uzmanlar, bu bitkinin aynı zamanda oldukça nadir olduğunu ve genellikle Endonezya'nın Sumatra adasında yetiştiğini belirtiyor. Çiçeklenme süreci ise oldukça kısa sürüyor ve birkaç gün içinde sona eriyor. İlginç bir diğer detay ise bu bitkinin meyvelerinin zehirli olması ve insanlar tarafından tüketilmemesi gerektiği.

Bilimsel araştırmalar, bu bitkinin doğada sayısının hızla azaldığını ve korunması gereken türler arasında yer aldığını ortaya koyuyor.