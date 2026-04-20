Kara delik jetleri şaşırttı! Gücü 10 bin Güneş’e eşit çıktı

Çalışmanın odağında, yaklaşık 7.200 ışık yılı uzaklıkta bulunan Cygnus X-1 yer aldı. Bu sistemdeki kara delik, yanındaki dev yıldızdan gaz çekerek güçlü enerji jetleri oluşturuyor.

University of Oxford öncülüğünde yürütülen araştırmada, 18 yıl boyunca elde edilen radyo teleskop verileri analiz edildi. Bu sayede jetlerin saatte yaklaşık 355 milyon mil (ışık hızının yarısı) hızla hareket ettiği belirlendi.

Araştırmacılar ayrıca, kara deliğe düşen maddenin açığa çıkardığı enerjinin yaklaşık yüzde 10'unun bu jetler aracılığıyla uzaya taşındığını tespit etti. Uzmanlara göre bu güçlü jetler, galaksilerin şekillenmesinde kritik rol oynuyor.