Satürn’ün uydusunda şaşırtan keşif! Hafif rüzgar dev dalgalar oluşturabiliyor

Saturn'ün en büyük uydusu olan Titan, Güneş Sistemi'nde yüzeyinde sıvı bulunan nadir gök cisimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak bu sıvı su değil; metan ve etan gibi hidrokarbonlardan oluşuyor.

MIT ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni modelleme sistemine göre, Titan'ın yoğun atmosferi ve düşük yer çekimi nedeniyle çok hafif rüzgarlar bile yaklaşık 3 metreyi bulan dev dalgalar oluşturabiliyor. Uzmanlara göre bu dalgalar, yavaş hareket etse de oldukça büyük ve etkileyici görünüyor.

Araştırmacılar, bu bulguların sadece Titan'ı anlamakla kalmayıp, gelecekte diğer gezegen ve uydulara yapılacak keşif görevleri için de önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.