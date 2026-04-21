Burun spreyiyle hafıza geri getirildi

Araştırmada kullanılan sprey, hücreler arası iletişimi sağlayan "ekstraselüler veziküller" içeriyor. Bu yapıların beyne doğrudan ulaşıp sinir hücrelerini onardığı ve enerji üretimini artırdığı belirtildi.

Deneylerde tedavi uygulanan deneklerde hafıza, öğrenme ve bilişsel performansın belirgin şekilde iyileştiği gözlemlendi. Uzmanlara göre bu yöntem, Alzheimer ve demans gibi hastalıkların tedavisinde umut verici bir gelişme olarak görülüyor. İnsanlar üzerindeki çalışmaların ise henüz yapılmadığı ifade ediliyor.