Dijital kumarhane: Uygulamaların bağımlılık yapan 4 gizli özelliği

Kullanıcıları "makine bölgesi" (machine zone) denilen zamansız bir trans haline sokan bu "süper yapıştırıcı" özellikler dört ana maddede toplanıyor:

Yalnızlık: Uygulama ile baş başa kalmak, sosyal durdurma sinyallerini yok ederek kullanımı denetimsiz kılıyor.

Sonsuzluk: TikTok veya Instagram'daki "sonsuz kaydırma" özelliği, doğal bir bitiş noktası sunmadığı için kullanıcının asla tatmin olmamasını sağlıyor.

Hız: Geri bildirimin ve içerik akışının hızı, kullanıcının ekranla bütünleşmesine ve iradesini kaybetmesine yol açıyor.

Merak Uyandırma (Teasing): Algoritmalar tam istediğiniz şeyi vermek yerine, ona "çok yakın" içerikler sunarak sizi bir sonraki tıklamada asıl ödüle ulaşacağınız umuduyla ekranda tutuyor.

Uzmanlar, bu özelliklerin birleştiği uygulamaların çocuklar için "zalimce bir tuzak" olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre çocuklar, sadece kendi iradeleriyle değil, bu kasıtlı tasarımlara karşı yasal koruma kalkanlarıyla korunmalı.