Elektriksiz çalışan bilgisayar geliştirildi

Fizikçi Joseph D. Paulsen'in liderliğinde geliştirilen sistem, yaylar ve metal çubuklardan oluşuyor. "Histeron" adı verilen parçalar sayesinde cihaz, iki farklı konum arasında geçiş yaparak bilgi depolayabiliyor, sayma işlemi yapabiliyor ve basit hesaplamalar gerçekleştirebiliyor.

Araştırmada ayrıca sistemin, yapılan ayarlara göre farklı görevler üstlenebildiği ve tek sayılar ile çift sayıları ayırt edebildiği belirtildi. Uzmanlara göre bu teknoloji, gelecekte elektronik bileşenlere ihtiyaç duymayan, çevresine tepki verebilen akıllı malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.