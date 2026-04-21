NASA verilerinde gizlenen devasa yapı: Mars’ta yaşamın anahtarı mı?

Geçmişte Mars'ta bulunan kıyı şeridi benzeri yapıların farklı yüksekliklerde olması, gezegende kalıcı bir okyanus olup olmadığı konusunda şüpheler uyandırmıştı. Ancak Texas Üniversitesi'nden Abdallah Zaki önderliğindeki ekip, deniz seviyesinden ziyade Dünya'daki okyanusların en belirgin özelliği olan geniş ve düz kıyı sahanlıklarına odaklandı. Bilgisayar simülasyonları ve topografik veriler kullanılarak yapılan incelemeler, Mars'ta okyanus seviyesinin yaklaşık 1.800 ila 3.800 metre altında, Dünya'dakine benzer dev bir düzlük olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca, antik nehir deltalarının da bu sahanlık boyunca dizildiğini fark etti. Bu ölçekteki bir yapının oluşması için su kütlesinin milyonlarca yıl boyunca istikrarlı şekilde var olması gerekiyor. Bu durum, Mars'ın bir zamanlar sadece nehirlere değil, yaşamın oluşması için kritik bir içerik olan kalıcı bir okyanusa ev sahipliği yapmış olma ihtimalini güçlendiriyor. Gelecekteki görevlerin, bu bölgedeki tortularda fosilleşmiş yaşam izleri bulabileceği umuluyor.