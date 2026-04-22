Fizikçiler çözdü: Isınmayı reddeden tuhaf kuantum gazı

Physical Review Letters dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, bu alışılmadık davranışın nedenini açıklayan matematiksel bir çerçeve geliştirdi. Süreç, 2025 yılında yapılan ve mutlak sıfıra yakın soğutulmuş tek boyutlu bir kuantum sıvısına lazer ışığıyla periyodik "tekmeler" (enerji darbeleri) verilen bir deneye dayanıyor. Klasik fiziğe göre atomların hızlanıp ısınması beklenirken, atomların momentumu şaşırtıcı bir şekilde dengelenmiş ve enerji emilimi durmuştu.

"Dinamik yerelleşme" olarak adlandırılan bu fenomen, parçacıkların momentum uzayında donup kalması anlamına geliyor. Yeni model, güçlü etkileşim halindeki atomların, sistemin yerel kafes yapısı içindeki davranışını nasıl kökten değiştirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, dışarıdan gelen enerji darbeleri belirli bir eşikten sonra sistemin daha fazla enerji kabul etmesini engelleyen bir "kırılmaya" yol açıyor.

Şimdilik büyük ölçüde teorik olan bu çalışma, termodinamik yasalarının kuantum seviyesinde nasıl devre dışı kalabildiğini kanıtlıyor. Bilim insanları, bu modelin termodinamiği hiçe sayan diğer kuantum sistemlerini anlamak için de kullanılabileceğini belirtiyor.