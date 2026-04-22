Uranüs’ün halkaları: İki farklı renk, iki farklı hikaye

W. M. Keck Gözlemevi, Webb ve Hubble teleskoplarından alınan verileri birleştiren araştırmacılar, en dıştaki μ (mü) halkasının parlak mavi, içteki ν (nü) halkasının ise kırmızımsı bir tonda olduğunu belirledi. Journal of Geophysical Research: Planets dergisinde yayımlanan bulgular, bu renk farkının halkaların "doğum hikayelerinden" kaynaklandığını gösteriyor.

Farklı Kökenler, Farklı Yapılar

Mavi Halka (μ): Tıpkı Satürn'ün E halkası gibi, buz parçacıklarından oluşuyor. Bu halkanın, Uranüs'ün uydusu Mab'dan saçılan mikroskobik su buzu tanecikleriyle beslendiği düşünülüyor.

Kırmızı Halka (ν): Daha çok kayalık bir yapıya sahip. Mikrometeorit çarpışmaları sonucu ortaya çıkan bu halkanın içeriğinde %10-15 oranında karbon zengini organik bileşikler bulunuyor.

Araştırmanın lideri Profesör Imke de Pater, bu farklılığın yeni soruları beraberinde getirdiğini belirtiyor. Özellikle Mab uydusunun neden diğer kayalık uyduların aksine buzdan oluştuğu hala bir sır. Bilim insanları, Uranüs'e yapılacak gelecekteki bir uzay görevinin bu kaotik ve büyüleyici sistemdeki tüm taşları yerine oturtacağını umuyor.