Geri sayım başladı: 2 milyar kişi çıplak gözle izleyecek! En tehlikeli asteroid yaklaşıyor

Bin yılda bir gerçekleşen bu yakınlaşma, bilim insanlarına gezegen savunması için paha biçilemez veriler sunacak. RAMSES, Mart 2029'da asteroide ulaşarak Dünya'nın kütleçekim gücünün Apophis üzerinde yaratacağı "asteroit depremlerini" ve yapısal değişimleri gözlemleyecek. ESA Proje Müdürü Paolo Martino, derin uzay misyonları tarihinde benzeri görülmemiş bir hızla (2,5 yıldan kısa sürede) hazırlanan aracın, asteroitlerin dış kuvvetlere nasıl tepki verdiğini anlamak için "tek şansımız" olduğunu vurguluyor.

2028 Nisan ayında Japonya'dan fırlatılması planlanan RAMSES, olası asteroit tehditlerine karşı savunma stratejileri geliştirmemize yardımcı olacak. NASA'nın OSIRIS-APEX aracı da geçişten sonra bölgeye ulaşacak olsa da, bütçe riskleri nedeniyle gözler ESA'nın bu hızlı ve kritik görevine çevrilmiş durumda.