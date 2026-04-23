JWST'den heyecan verici keşif: Ötegezegende su buzulu bulutları

Jüpiter benzeri bir gezegen olan Epsilon Indi Ab, yaklaşık 0°C civarındaki sıcaklığıyla şimdiye kadar keşfedilen birçok "sıcak" ötegezegenden ayrılıyor. Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Elisabeth Matthews liderliğindeki araştırma ekibi, gezegenin yaydığı kızılötesi ışığı analiz ederek atmosferinde Dünya'daki sirüs bulutlarına benzeyen parçalı su buzu yapıları tespit etti.

Jüpiter'in kütlesinden 7,6 kat daha büyük olan bu gezegen, doğrudan görüntüleme yöntemiyle incelendi. Araştırmacılar, atmosferdeki amonyak emisyonlarının beklenenden düşük çıkmasını, su buzu bulutlarının bu sinyalleri maskelemesine bağlıyor.

Uzmanlar, bu buluşun atmosfer modellerini daha karmaşık hale getirdiğini ancak evrendeki gezegen çeşitliliğini anlamak adına büyük bir ilerleme olduğunu belirtiyor. Bu çalışma, gelecekte Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi daha gelişmiş araçlarla yapılacak "yaşam izi" araştırmaları için bir öncü niteliği taşıyor.