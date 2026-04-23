Matematik olimpiyatlarının dev arşivi erişime açıldı!

MathNet, 47 ülkeden ve 143 farklı yarışmadan toplanan 30.000'den fazla problemi bir araya getiriyor. 25.000 sayfalık devasa bir arşiv niteliğinde olan bu veri seti, en yakın rakibinden beş kat daha büyük. Projenin asıl hedefi ise hem olimpiyatlara hazırlanan öğrencilere eşit fırsat sunmak hem de yapay zekanın "akıl yürütme" becerilerini test etmek.

Araştırmacılar, günümüzün en gelişmiş yapay zeka modellerinin bile bu problemlerin üçte birinde başarısız olduğunu belirtiyor. Özellikle geometrik şekiller ve görsel algı gerektiren sorularda yapay zeka sınıfta kalıyor. MathNet, kültürel farklılıklardan (Fransızların teorik, Çinlilerin algoritmik yaklaşımı gibi) beslenen çok dilli yapısıyla, hem insan zekası hem de geleceğin yapay zeka sistemleri için en zorlu sınav alanı olmaya aday.