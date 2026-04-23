Pankreas kanseri tedavisinde mRNA devrimi: 6 yıl sonra gelen umut verici gelişme

BioNTech ve Genentech tarafından geliştirilen "autogene cevumeran" adlı deneysel aşı, hastaların kendi bağışıklık sistemlerini kanser hücrelerini tanıyacak şekilde eğitiyor. 2023 yılında paylaşılan ilk sonuçlarda, ameliyat sonrası kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte aşıyı alan 16 hastanın yarısında güçlü bir bağışıklık yanıtı gözlemlenmişti. Yeni takip verileri ise bu başarının kalıcı olduğunu kanıtladı: Bağışıklık sistemi aşıya yanıt veren 8 hastadan 7'si, tedaviden 6 yıl sonra hala hayatta ve kansersiz bir yaşam sürüyor.

Neden Önemli? Normal şartlarda pankreas kanserinde 5 yıllık hayatta kalma oranı sadece %13 civarındayken, ameliyat sonrası nüks etme riski %80'i bulabiliyor. Bu aşı, her hastanın tümör genetiği dizilenerek kişiye özel üretiliyor ve vücudun normalde fark edemediği "neoantijenleri" hedef alıyor.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Vinod Balachandran, bağışıklık sistemini eğiterek bu hastalığı tedavi etme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Şu an 260 hastayı kapsayan daha geniş çaplı bir Faz II çalışması devam ediyor ve sonuçların 2031 yılında netleşmesi bekleniyor.

