Yüzyıl sonunda nüfusun %30'u "çifte felaket" ile karşı karşıya

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, mevcut emisyon politikalarıyla 2100 yılına kadar küresel sıcaklık artışının 2,7 °C'yi bulması bekleniyor. Bu durum, yaklaşık 2,6 milyar insanın (küresel nüfusun %28'i) bu tehlikeli hava olaylarıyla çok daha sık yüzleşmesine neden olacak.

BİLEŞİK RİSKLER VE SOSYAL ADALETSİZLİK

Sıcaklık ve kuraklığın birleşmesi; orman yangını risklerini artırıyor, tarımsal kayıplara yol açıyor ve sosyo-ekonomik istikrarsızlığı tetikliyor. Araştırmacılar, küresel ısınmaya en az katkıda bulunan düşük gelirli tropikal ülkelerin bu durumdan en ağır darbeyi alacağını vurgulayarak büyük bir iklim adaletsizliğine dikkat çekiyor.

KURTULUŞ REÇETESİ: PARİS ANLAŞMASI

Ancak bu karamsar tabloyu değiştirmek hâlâ mümkün. Analizler, 2015 Paris Anlaşması taahhütlerinin tam olarak uygulanması durumunda, bu ekstrem olaylardan etkilenen insan sayısının 900 milyon kişi azalabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, özellikle en savunmasız bölgeleri korumak için "acil, adil ve kararlı" iklim eylemi çağrısında bulunuyor.