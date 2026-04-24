Bilim açıkladı: Uçak tahliyesinde en verimli yöntem!

Mevcut havacılık standartları (FAA), bir uçağın 90 saniyede tahliye edilmesini öngörüyor. Ancak uzmanlar, bu sürenin gerçek dünya koşullarını ve yaşlanan nüfusu tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Calgary Üniversitesi'nden nörobilimci Chenyang Zhang ve ekibi, bir Airbus A320 modelinde "çift motor yangını" senaryosunu simüle etti. Bu tür bir acil durumda kanat üstü çıkışlar kullanılamadığı için yolcular ön ve arka kapılara yönelmek zorunda kalıyor.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları:

En Hızlı Tahliye: Yaşlı yolcuların (60 yaş üstü) toplam yolcu sayısının %20'sini oluşturduğu ve çıkışlara yakın noktalara eşit şekilde dağıtıldığı senaryoda 141 saniye olarak ölçüldü.

En Yavaş Tahliye: Yaşlı yolcu oranı arttığında, bu kişiler çıkışlara yakın olsa bile süre 218,5 saniyeye kadar çıktı.

Araştırmacılar, küresel yaş ortalamasının artmasıyla birlikte havayolu şirketlerinin koltuk düzenleme stratejilerini güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu stratejik dağılım, operasyonel verimliliği bozmadan hayati saniyeler kazandırabilir.