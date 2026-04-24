Güneş'ten daha yaşlı bir misafir: 3I/Atlas’ın sırrı çözüldü

Michigan Üniversitesi liderliğindeki bilim insanları, Şili'deki ALMA gözlemevini kullanarak yaptıkları incelemelerde, kuyruklu yıldızın suyunda olağanüstü miktarda döteryum (ağır hidrojen) tespit etti. Dünya okyanuslarındaki oranlardan 30 kat daha fazla olan bu miktar, objenin Güneş gibi çevre yıldızların ısıtmadığı, dondurucu bir ortamda doğduğunu kanıtlıyor. Dr. Teresa Paneque-Carreno, bu durumun gezegen oluşum evrelerinin en erken dönemlerine ışık tuttuğunu belirtiyor.

Sistemimizden Vedalaşarak Ayrılıyor

Hubble Uzay Teleskobu verilerine göre çekirdeği 440 metre ile 5,6 kilometre arasında olan bu dev buz kütlesi, saatte 220 bin kilometre hızla ilerliyor. Jüpiter'i çoktan geçen ve Güneş Sistemi'ni temelli terk etmek üzere olan 3I/ATLAS; 2017'deki 'Oumuamua ve 2019'daki 2I/Borisov'dan sonra teyit edilen üçüncü yıldızlararası ziyaretçi olarak kayıtlara geçti.