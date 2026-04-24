Virüsleri parçalayan "nanodikenli" plastik film geliştirildi

Ağustosböceği ve yusufçuk kanatlarının mikroskobik yapısını inceleyen araştırmacılar, bu kanatların üzerindeki nanometre boyutundaki yapıların bakterileri delerek öldürdüğünü keşfetti. Bu mekanizmayı taklit eden ekip; esnek, ucuz ve şeffaf bir akrilik film üretti.

Fiziksel Güçle İmha

Geleneksel dezenfektanların aksine bu yüzey, virüsleri kimyasal reaksiyonla değil, mekanik kuvvetle etkisiz hale getiriyor. Filmin üzerindeki binlerce görünmez "nanosütun", virüsün dış zarına tutunarak onu geriyor ve yırtılmasına neden oluyor. Laboratuvar testlerinde, bronşit ve zatürreye yol açan parainfluenza (hPIV-3) virüslerinin %94'ünün bir saat içinde parçalandığı gözlemlendi.

Sürdürülebilir ve Güvenli

Kimyasal sızıntı riskini ortadan kaldıran ve çevre dostu bir alternatif sunan bu malzeme; toplu taşıma araçlarından gıda ambalajlarına kadar geniş bir alanda kullanılabilir. Araştırmacılar, nanoyapıların sıklığının başarının anahtarı olduğunu ve bu teknolojinin seri üretime uygun olduğunu belirtiyor.