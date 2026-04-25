Kahve atıklarından ısı yalıtımı: Bilim insanlarından sürdürülebilir buluş

Dünya genelinde her gün yaklaşık 2,25 milyar fincan kahve tüketiliyor ve bu durum devasa bir atık sorununa yol açıyor. Çoğu zaman çöpe giden veya yakılan bu atıklar, çevreye zarar veriyor. Malzeme mühendisi Seong Yun Kim liderliğindeki ekip, bu döngüyü kırmak için kahve telvelerini kurutup yüksek sıcaklıklarda işleyerek "biyochar" (biyokömür) adı verilen karbon zengini bir yapıya dönüştürdü.

Performansı Polistiren ile Yarışıyor

Doğal polimerler ve çevre dostu çözücülerle birleştirilen bu yeni malzeme, ısıyı hapsetme konusunda ticari yalıtım malzemeleriyle (polistiren gibi) yarışır düzeye ulaştı. Yapılan testlerde malzemenin termal iletkenliği 0,04 W/m·K olarak ölçüldü; bu değer, malzemenin mükemmel bir yalıtkan olduğunu kanıtlıyor.

Çevre Dostu ve Biyobozunur

Fosil yakıt türevli plastik yalıtım malzemelerinin aksine, kahve bazlı bu yeni ürün tamamen doğa dostu. Testler, malzemenin sadece üç hafta içinde yüzde 10'undan fazlasının doğada çözündüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu malzemenin özellikle çatılardaki güneş panellerinden gelen ısıyı engellemek ve binaları serin tutmak için ideal olduğunu belirtiyor.

Bu çalışma, atıkların "yüksek değerli" ürünlere dönüştürüldüğü döngüsel ekonomi için önemli bir adım olarak görülüyor. Araştırmanın detayları Biochar dergisinde yayımlandı.