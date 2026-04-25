Kolombiya’da yeni keşif: Dev avcısı "Pink Floyd" örümceği

Yalnızca 3-4 milimetre boyunda olan bu minik "duvar dokumacıları", sergiledikleri avlanma yetenekleriyle bilim dünyasını şaşırttı. Araştırmacılar, bu örümceğin kendisinden 6 kat büyük karıncaları, sinekleri ve hatta hamam böceklerini etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi. Özellikle şehirlerdeki yapay ışık kaynaklarının yakınına ağ kuran örümcekler; sivrisinek ve karasinek gibi zararlıları avlayarak doğal bir haşere kontrol mekanizması görevi görüyor.

Keşfin bir diğer ilginç yanı ise evrimsel bağları. Yeni türün, Pasifik Okyanusu ile ayrıldığı Galapagos Adaları'ndaki bir başka türle şaşırtıcı benzerlikler taşıdığı belirlendi. Bilim insanları, bu iki tür arasındaki bağın ortak bir atadan mı yoksa benzer yaşam alanlarına uyum sağlamaktan mı kaynaklandığını çözmek için DNA temelli araştırmalara devam etmeyi planlıyor. Bu keşif, şehir ekosistemlerinin gizli kahramanlarını tanımak adına büyük önem taşıyor.

Görsel Kaynak: Leonardo Delgado-Santa