Roma batığı antik denizciliğin "uzun ömürlü" sırlarını ele veriyor!

Strasbourg Üniversitesi'nden arkeometrist Armelle Charrié-Duhaut liderliğindeki ekip, gemi gövdesinde çam zifti ve bazı bölgelerde balmumu ile karıştırılmış özel bir izolasyon malzemesi tespit etti. Ancak asıl şaşırtıcı keşif, bu yapışkan kaplamaların içinde hapsolmuş polenlerin analiz edilmesiyle yapıldı.

Kaplamalardaki polen çeşitliliği, Akdeniz ve Adriyatik kıyılarındaki farklı bölgelere ait bitki türlerini barındırıyor. Bu veriler, geminin sadece inşa edildiği yerde değil, rotası üzerindeki farklı limanlarda da düzenli olarak bakıma alındığını ve izolasyon tabakasının tazelendiğini kanıtlıyor. Analizler, gemi gövdesinde en az 4 veya 5 farklı katman olduğunu gösteriyor.

2016 yılında sadece 4 metre derinlikte keşfedilen ancak deniz tabanındaki tortular sayesinde oksijensiz kalarak korunan bu batık, antik mühendisliğin sadece inşa etmeye değil, aynı zamanda "yaşatmaya" verdiği önemi de gözler önüne seriyor. İtalya'nın Brindisi kentinde üretildiği tahmin edilen bu emektar gemi, Roma'nın teknolojik mirasının ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.