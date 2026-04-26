Bilim kanıtladı! Bu basit alışkanlık ömrü %15 uzatıyor

Bilim insanları, uzun ve sağlıklı bir yaşamın sadece beslenme ya da genetikle sınırlı olmadığını ortaya koydu. Yapılan araştırmalar, kişinin düşünce yapısının ve duygusal durumunun ömrü doğrudan etkilediğini gösteriyor. Özellikle iyimser ve pozitif bir bakış açısına sahip olan bireylerin, karamsar olanlara kıyasla yüzde 11 ila 15 oranında daha uzun yaşadığı belirlendi.

Uzmanlara göre stres ve öfke, vücutta ciddi hasarlara yol açarak kalp hastalıkları, felç ve diyabet gibi riskleri artırıyor. Buna karşılık, olumlu düşünce yapısı ve duyguları kontrol edebilme becerisi, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı koruyarak yaşam süresini uzatıyor.

Araştırmalar ayrıca, stresin hücre yaşlanmasını hızlandırdığını, buna karşın sakin ve dengeli bir yaşam tarzının bu süreci yavaşlatabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle uzmanlar, nefes egzersizleri, meditasyon ve düzenli fiziksel aktivite gibi alışkanlıkların günlük hayata dahil edilmesini öneriyor.