İnsanlar daha az konuşuyor: Her gün 338 kelime kayboluyor

Yeni bir araştırma, insanların her geçen yıl daha az konuştuğunu ortaya koydu. 2005’ten bu yana bireylerin günlük konuşma miktarının ortalama 338 kelime azaldığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 13:26

Bilim insanlarına göre bu düşüş, yıllık yaklaşık 120 bin kelimelik bir kayba denk geliyor ve sosyal etkileşimlerin giderek azalmasına işaret ediyor.

Araştırmacılar, bu durumun mesajlaşma, e-posta ve sosyal medya kullanımının artmasıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Özellikle gençlerde konuşma oranındaki düşüşün daha belirgin olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar, yüz yüze iletişimin azalmasının yalnızlık, sağlık ve genel yaşam kalitesi üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
