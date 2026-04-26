Japonya’da yeni ve tehlikeli deniz canlısı keşfedildi

Araştırmacılar, "Physalia mikazuki" adı verilen bu canlının, daha önce bilinen denizanası benzeri türlerden farklı özellikler taşıdığını belirledi.

Uzmanlara göre bu tür, şimdiye kadar görüldüğü en kuzey noktada tespit edildi. Bu durumun, okyanus sıcaklıklarının artmasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Oldukça güçlü zehre sahip olan bu canlı, insan sağlığı için de risk oluşturuyor. Bilim insanları, sahillerde dikkatli olunması ve bu türlerin yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.