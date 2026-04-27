Uzayda şok keşif! Dev gezegenin atmosferinde buz bulutları tespit edildi

Bilim insanları, Dünya'ya yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki Epsilon Indi A yıldızının etrafında dönen Epsilon Indi Ab adlı gezegeni inceledi. Araştırmada, Jüpiter benzeri bu dev gezegenin atmosferinde beklenenden daha az amonyak bulunduğu ve bunun yerine su buzundan oluşan bulutların yer aldığı belirlendi.

Uzmanlar, bu bulutların Dünya'daki ince sirüs bulutlarına benzediğini ve gezegen atmosferine dair mevcut modelleri zorladığını ifade etti. Elde edilen bulguların, uzak ve soğuk gaz devlerinin yapısını anlamada önemli bir adım olduğu vurgulandı.